ماكرون يدعو الدول الغربية لمنح إفريقيا 13 مليون جرعة لقاح فى أسرع وقت

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الدول الغربية لتقديم 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الحكومات الإفريقية "في أسرع وقت ممكن".وقال أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو من باريس "لدى القارة الإفريقية 6.5 مليون عامل في مجال الصحة. تحتاج إلى 13 مليون جرعة لحمايتهم والسماح لأنظمتهم الصحية بالصمود" في ظل أزمة كوفيد.