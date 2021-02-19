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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمال مطار المنستير التونسي يتظاهرون ضد «الغنوشي» و«تاف التركية»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:17 م
عمال مطار المنستير
عمال مطار المنستير التونسي يتظاهرون
منار احمد
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تظاهر العاملون بمطار المنستير التونسي ضد رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وشركة تاف TAV التركية، التي تشغل مطار النفيضة التونسي، ونفذت حجزًا تحفظيًا على جميع الحسابات المصرفية التابعة لها.

وكانت الشركة التركية "تاف" قد حجزت على جميع الحسابات البنكية للخطوط التونسية، ودخل عمال المطارات في إضراب ابتداء من منتصف اليوم الجمعة، تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي.

وتسببت الشركة التركية «تاف»، القائمة على تشغيل مطار النفيضة- الحمامات التونسي الدولي- في حالة احتقان وغليان في تونس، بعدما عمدت إلى تجميد الحسابات البنكية لشركة الخطوط التونسية وتعميق أزمتها المالية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

من جانبه، قال الملحق الإعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، في بيانه، إن شركة «تاف» التركية التي تعمل في مطار النفيضة الدولي وسط تونس، جمدت الحسابات البنكية لشركة الخطوط التونسية بسبب ديون تقدّر بـ28 مليارًا، في حين أن الدولة التونسية أمهلت هذه الشركة التركية لدفع قرابة 400 مليار دينار لفائدة ديوان الطيران المدني.

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