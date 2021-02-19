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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهند حسني ينتهي من تصوير نصف مشاهده في «الطاووس»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:46 م
مهند حسني
مهند حسني
محمد قدري
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انتهى الفنان الشاب مهند حسني من تصوير 50% من مجمل مشاهده بمسلسل "الطاووس"، بطولة النجم العربي جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويستكمل مهند، تصوير باقي مشاهده خلال السياق الدرامي للمسلسل الأسبوع المقبل، أمام النجم جمال سليمان، حيث يعد المسلسل بمثابة أول عمل فني يجمعهما سويا.

ويقدم مهند دورا محوريا في المسلسل الجديد، حيث رشحه المخرج رؤوف عبد العزيز للعمل الجديد ضمن سياسته للدفع بالشباب خلال الفترة الماضية.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وهبة عبد الغني، مهند حسني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصري وشيريهان الشاذلي ومينا نبيل وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مهند حسني، الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه خلال العام الماضي، من بطولة: "ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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