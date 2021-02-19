موسيماني Vs باتشيكو.. ماذا قدم الثنائي خلال ولايتهما للقطبين؟

حالة من المقارنات والجدل لا تنتهي بين قطبي الكرة المصرية على كل المستويات سواء بين اللاعبين أو على حتى المدربين، ولظروف متشابهة وفي نفس الفترة أتت الرياح بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الحالي خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي أجبرته ظروف الأسرية على الرحيل عن القلعة الحمراء.





وعلى الجانب الأخر أجبر هروب الفرنسي باتريس كارتيرون، إدارة الزمالك على التعاقد مع البرتغالي جيمي باتشيكو بعد إعتذار السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزفالدو فيريرا.







