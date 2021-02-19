رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موسيماني Vs باتشيكو.. ماذا قدم الثنائي خلال ولايتهما للقطبين؟

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:26 م
جريدة الدستور
طباعة
حالة من المقارنات والجدل لا تنتهي بين قطبي الكرة المصرية على كل المستويات سواء بين اللاعبين أو على حتى المدربين، ولظروف متشابهة وفي نفس الفترة أتت الرياح بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الحالي خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي أجبرته ظروف الأسرية على الرحيل عن القلعة الحمراء.

وعلى الجانب الأخر أجبر هروب الفرنسي باتريس كارتيرون، إدارة الزمالك على التعاقد مع البرتغالي جيمي باتشيكو بعد إعتذار السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزفالدو فيريرا.



موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 للدارسين في الترم الأول

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم المعاناة
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
المزيد

الثقافة

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف