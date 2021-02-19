«رويترز» عن مسئول أوروبي: الاتفاق النووي معقد وعملية إنقاذه صعبة

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئول أوروبي، اليوم الجمعة، قوله إن الاتفاق النووي معقد وعملية إنقاذه صعبة.ووافقت الولايات المتحدة على المشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بدعوة من الاتحاد الأوروبي.. إلى ذلك، أعلنت إدارة بايدن أنها خففت القيود على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبطلت إجراء اتخذه ترامب، وذلك عبر إقرارها رسميا في مجلس الأمن بأن العقوبات المفروضة على طهران التي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".وأطلقت الولايات المتحدة، الخميس، مبادرة ثلاثية تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.