جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 (مستند)

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

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وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 20202021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير 2021، على أن يتم استئناف الدراسة للترم الثاني في 10 مارس.



قرارات وزارة التعليم الخاصة بالامتحانات وبالنسبة لامتحانات النقل للفصل الدراسي الاول، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يتم عقد امتحان مجمع بداية من الصف الرابع وحتى الثانى الإعدادي، أن يكون الامتحان لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الذي سيقدم الامتحان فقط.



أما فيما يخص، الصفوف الأول والثانى الثانوي، فستعقد الامتحانات الفصل الدراسى الأول لكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وأبريل ومايو).



وعن جداول امتحانات الشهادة الاعدادية، قرر وزير التربية والتعليم أن طلاب الامتحان سيكون في شهر يونيو، على أن يكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، وذلك بعد القرارات التي أعلنت عنها وزير التربية والتعليم والخاصة بموعد الامتحانات والاجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، والتي من المقرر أن تبدأ من الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، على نظام الكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، كما سيعقد الامتحان بالنظام الورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن عنها من الوزارة.وننشر جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 في الصورة التالية أسفل المقال.