رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موعد امتحان الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:21 م
امتحان الصف الأول
امتحان الصف الأول الثانوي
عبدالله هشام
طباعة

تزايدت معدلات البحث عن موعد امتحان الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتشار تصريح منسوب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، أنه سيتم أداء امتحانات طلاب أولى ثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، في المنازل عن طريق استخدام  التابلت.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

في سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول في الثالث والعشرين من شهر يناير 2021 الجاري، لا أساس له من الصحة.

وجدد وزير التعليم نفيه تحديد موعد لإجراء أي امتحانات خلال الفترة الحالية بداية من يوم 2 يناير الجاري وحتى انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير 2021، مؤكدا على عدم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية أو ورقية أو إلكترونية) خلال تلك الفترة.

وناشد شوقي جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على الفيسبوك، حيث يتم إعلان جميع القرارات الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام.

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

وأشار وزير التربية والتعليم أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في إطار حرص الوزارة على محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من أجل حماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأوضح أنه من المقرر إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

اقرأ أيضًا:

وزير التربية والتعليم يرد على أنباء إجراء امتحان أولى ثانوي نهاية يناير
رابط تسجيل استمارات الصف الأول والثاني الثانوي لدخول الامتحانات

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران