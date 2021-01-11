تزايدت معدلات البحث عن موعد امتحان الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتشار تصريح منسوب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، أنه سيتم أداء امتحانات طلاب أولى ثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، في المنازل عن طريق استخدام التابلت.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

في سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول في الثالث والعشرين من شهر يناير 2021 الجاري، لا أساس له من الصحة.

وجدد وزير التعليم نفيه تحديد موعد لإجراء أي امتحانات خلال الفترة الحالية بداية من يوم 2 يناير الجاري وحتى انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير 2021، مؤكدا على عدم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية أو ورقية أو إلكترونية) خلال تلك الفترة.

وناشد شوقي جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على الفيسبوك، حيث يتم إعلان جميع القرارات الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام.

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

وأشار وزير التربية والتعليم أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في إطار حرص الوزارة على محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من أجل حماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأوضح أنه من المقرر إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

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