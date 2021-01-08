التعليم تتيح تسجيل استمارات بيانات الصف الثالث الثانوي للتقدم الامتحانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل استمارات بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي، للتقدم إلى لجان الامتحانات، ويمكن للطلاب التسجيل عبر هذا الرابط.https:moe-register.emis.gov.egوأتاحت الوزارة التسجيل ومراجعة البيانات للصفين الأول، والثاني الثانوي العام، والصف الثالث الإعدادي، وشددت على أنه لكي يتمكن الطلاب من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لدي الطلاب البريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.