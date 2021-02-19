«جعجع» يطالب بمحكمة دولية حول انفجار مرفأ بيروت

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.جاءت تصريحات جعجع عقب يوم من استبعاد محكمة لبنانية، القاضي فادي صوان عن الإشراف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، وخلف أضرارا جسيمة.وقال جعجع في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة "للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وضعت العراقيل تباعا على طريقه".وتابع جعجع فى تغريدته "لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ، لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فورا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة".ومن المقرر أن يقوم تكتل الجمهورية القوية بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.