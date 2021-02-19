كل ماتريد معرفته عن أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021

أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021



- ضرورة تأكد الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان مع العلم أن آخر موعد للتسجيل هو 21 فبراير 2021.



- على كل طالب تحميل أيقونة تطبيق الاشعارات لكيفية تشغيلها لتلقي أي تنويهات جديدة تصدرها الوزارة.



- إلتزام الطلاب بإزالة أي محاولات تهكير للتابلت منعا لخروج التابلت من منظومة التربية والتعليم.



- تحضير الطلاب جهاز التابلت من حيث تحميل الكتب الإلكترونية وضبط لوحة المفاتيح للكتابة باللغات المدروسة قبل بدء الامتحانات.



- شحن شريحة التابلت وتفعيلها احتياطيا إذا كانت قد توقفت عن العمل تفاديا لأي مفاجآت في إنترنت.



- التزام الطلاب بارتداء الكمامات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.



- في حالة وجود أي تساؤل بخصوص التابلت على الطالب أن يتواصل فورا مع أخصائي التطوير بالمدرسة.



- السماح بدخول الطالب الجنة بالكتاب المدرسي مطبوعا أو مصورا ولكن لن يسمح بدخول أي أوراق أو مذكرات أو كتب خارجية.



- الامتحان للطلاب النظاميين الذين تسلموا أجهزة التابلت سيكون إلكترونيا بمقر المدرسة وبلجان منظمة.



طريق الاحتفاظ بأكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وفيما يخص أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي، فقد أعلنت المدارس الثانوية للطلاب، أنه تم نزول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام على نفس موقع الاستمارة الإلكترونية.



قد يهمك أيضا: رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021 نصائح خاصة بأكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي: - ضرورة دخول كل طالب على الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان بالمدرسة. - ضرورة دخول كل طالب على الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان بالمدرسة.



- لا يجوز مبادلة الطالب الكلمة السري "الباص ورود" الدخول مع أحد.



-لابد من الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة الإلكترونية سكرين شوت على تليفون الطالب.

ننشر أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021، حيث أعلنت المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، عن عدة تنبيهات لطلاب الصف الثاني الثانوي الالتزام بها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يوم 27 فبراير، وحتي 11 مارس 2021.وجاءت التنبيهات التي كشفت عنها المديريات والادارات التعليمية، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي النحو التالي:-- الامتحان بالنسبة لطلاب المنازل والدمج سيكون ورقيا بمقر مدرستهم.