قبلة بدلا من الغرامة.. توقيف شرطي في بيرو أساء التعامل مع شابة

أصدرت السلطات في بيرو قرارا بوقف شرطيا، قبل شابة بدلا من تغريمها لخرقها حظر التجول الذي تفرضه السلطات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وجاء قرار توقيف الشرطي وإحالته للتحقيق عقب إذاعة قناة محلية مقطع فيديو يظهر تفاصيل الواقعة، حيث ظهرت الشابة وهي تحاول إقناع الشرطي بعدم تغريمها لخرقها حظر التجول، واقتربت منه بشدة لتقبيله خلال كتابته بياناتها في بيان الغرامة.وأوضح الفيديو أن الشرطي بدا أنه غير رأيه بعد ثوان من التردد وقبلها، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.وقرر لويس مولينا، رئيس بلدية منطقة ميرافلوريس في عاصمة بيرو، ليما، وقف الشرطي عن العمل وإحالته للتحقيق.