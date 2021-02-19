تشريح جثة عاطل قتل على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية فى الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تشريح جثة عاطل قتل على يد 4 أشخاص في الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة نشبت بين عاطل و4 آخرين بسبب خلافات مالية بينهم، ما دفع أحدهم لتسديد طعنة من سلاح أبيض للمجني عليه، ما أسفر عن مقتله.كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل عاطل على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة التى باشرت التحقيقات.