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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل أنشأ شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الشرقية، بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، وبثها عبر تردد أرضى لعدد من المشتركين معه بالشبكة، متخذًا من سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بلبيس مقرًا لإدارة نشاطه، وإعداد المواد التي يقوم ببثها بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامي، وتم ضبط مكونات شبكة البث وهى عبارة عن محطة استقبال وإعداد للبث مكونة من (أجهزة ريسيفر – كروت لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – 2 سويتش للاتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وروابط لأنظمة التشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة – جهاز أنكودر لتجميع القنوات - قطع لاستقبال الإشارة من القمر الصناعي – كارت تخزين "فلاشة" لعرض مواد إعلانية للمشتركين بالشبكة)، ومحطة تشفير مكونة من (جهاز فك تشفير احترافي).

وتم ضبط (محطة لإعادة البث والإرسال عقب التشفير مكونة من راوتر للإتصال بالإنترنت لربط الشبكات - "إنتنا" هوائية محلية الصنع لتوزيع الإشارة دائريًا في نطاق حوالى 25 كيلو متر – جهاز دافع إشارة "PUC" لضخ إشارة من جهاز الموديليتور إلى الأنتنا – جهاز موديليتور "DVP" لتخليق التردد الخاص بالشبكة – جهاز مكبر إشارة لتقوية الشبكة).

وتعد جميع الأجهزة المضبوطة من مكونات شبكات البث الفضائى الأرضى، وغير مصرح بتداولها.


كما تم استهداف محل ملك للمتهم، وأمكن ضبط (38 جهاز ريسيفر مزود بخاصية الاتصال بالإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – 33 قطعة تستخدم في ربط الأجهزة بالإنترنت وفك القنوات المشفرة – جهاز ريسيفر معد ومهيأ للاتصال بالإنترنت يستخدم في الدخول على الشبكة المضبوطة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وملفات خاصة بأنواع أجهزة الريسيفر لإعدادها لفك شفرات القنوات الفضائية)، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح.

ويشار إلى أن عدد المشتركين في الشبكة المضبوطة بلغ أكثر من (1000) مشترك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائي.

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