ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم في سوهاج

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم للنصب والإحتيال على المواطنين بغرض الإستيلاء على أموالهم.