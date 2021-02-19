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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط طالب جامعي تخصص في فك تشفير القنوات الفضائية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:11 م
ضبط طالب جامعي
ضبط طالب جامعي
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (طالب جامعى – مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لتطبيقات الهواتف المحمولة الذكية التي تُعيد بث القنوات الفضائية المشفرة عقب كسر تشفيرها، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه وإعداد المواد التى تبث على الموقع بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) أمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات شبكة البث وهى عبارة عن (2 جهاز "لاب توب" محمل عليهما أنظمة تشغيل وبرمجيات مقلدة ومنسوخة، أعمال فنية حصرية لبعض القنوات المشفرة).

كما أسفر الفحص عن وجود تطبيق بالجهاز يقوم ببثه عن طريق الإنترنت ويحتوى على (26000 مشترك لديه ويقوم ببث القنوات الفضائية المشفرة لهم باستخدام "سيرفر خارج البلاد" نظير مبالغ مالية شهرية من المشتركين يقوم بتحصيلها من خلال رقم هاتف "محدد" عبر خدمات التحويل النقدى المقدمة من شركات الهواتف المحمولة، وكذا برنامج لتحميل المحتوى من القنوات المشفرة لإعادة توزيعه على المشتركين)، كما عثر على نظام تحويل للأموال يتم التحويل عليه من الخارج والمتصل بحساب على البريد الخاص به، وتبين وجود رصيد مالى وتحويلات مالية بعملات أجنبية متنوعة، حيث يقوم المتهم بعرض المحتوى المشفر عبر التطبيق الخاص به ويقوم بفتحه للمشتركين عن طريق إرسال حساب شخصى لكل مشترك عقب تحويله قيمة الاشتراك ليتمكن من إستخدام التطبيق ومشاهدة المحتوى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يأتي وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا فى مجال جرائم القرصنة والبرمجيات.

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