ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، حيث يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021.

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أسئلة نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي2021

رابط نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الموحدة للترم الأول





وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، المنصات الإلكترونية للطلاب من كافة المراحل التعليمية حتى تكون سند لهم في المراجعة قبل أداء امتحاناتهم، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق الدراسة من كافة المراحل التعليمية خوفًا على صحة المواطنين والطلاب من عدوى كورونا القاتل.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني يمكن لطلاب الصف السادس تحميل كافة نماذج الامتحانات الترم الأول 2021، للتخفيف على أولياء الأمور والطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحميل نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الموحدة من موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

1 - نماذج امتحانات للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، تبدأ بالسؤال الأول المخصص في مادة اللغة العربية، حيث يتكون من ثلاثة نقاط للاختيار ما بين متعدد ونقطة للإجابه عليها من خلال الفقرة.2 - أما بالنسبة للسؤال الثاني المخصص في مادة الرياضيات، الذي يحتوي على سؤالين اختيار ما بين متعدد.3 - وفي السؤال الثالث المخصص في مادة العلوم الذي يتكون من سؤالين اختيار ما بين متعددة.4 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو مخصص في مادة الدراسات الاجتماعية والذي يتكون من سؤالين أختياري ما بين المتعدد.5 - وأخر سؤال وهو الخامس فهو لمادة اللغة الإنجليزية.