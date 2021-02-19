وفاة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

توفي فجر اليوم، المستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عن عمر يناهز 74 عامًا.وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، والعزاء عند المدافن في مقابر عائلة آل قاسم في السويس (الروض الجديد).ويعد المستشار سامح كمال الرئيس الحادي والعشرون للنيابة الإدارية، حيث تولى رئاسة الهيئة منذ 201576 وحتى 30 6 2016.