«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة.كما يشهد، غدًا السبت، سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، الأحد.يأتي ذلك فيما تابعت كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية كأولوية أولى، وتخصيص غرف عمليات مركزية ومراكز للطوارئ تابعة لها، تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.