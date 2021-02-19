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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العوضي جامد.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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بين فترة وأخرى، تثير الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل على السوشيال ميديا بخفة ظلها ومزحها المتواصل مع جمهورها، خاصة بعد نجاح مسلسلها الأخير "ونحب تاني ليه"، الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، وفي الساعات الماضية تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز تريند جوجل ضمن قائمة الأكثر بحثا، بعد نشرها فيديو تفاعل معه مئات الجمهور وتم تداوله بشكل واسع بين جمهورها، خاصة وأنها ظلت تمزح فيه هي والفنان خالد الصاوي، الذي يعمل معها ضمن المسلسل المقبل.

ياسمين صبري وخالد الصاوي 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها على صفحتها الرسمية عبر موقع الصور الشهير انستجرام، حيث تضمن الفيديو "هزار" بينها وبين الفنان خالد الصاوي، حيث كشف الأخير عن سعادته بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "اللى ما لوش كبير"، الذي ظهرا فيه معًا، وتضمن وصلة "هزار" من الثنائي.

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وأكد خالد الصاوي أنه وياسمين عبد العزيز يحضران لمسلسل قوي جدا مكتوب بطريقة مميزة سيفاجئ الجمهور، معربا عن سعادته الكبيرة بالعمل مع ياسمين عبد العزيز، والتي أبدت هي الأخرى سعادتها بالعمل معه، في مسلسل واحد.

وقال خالد الصاوي خلال الفيديو: "وأحمد العوضى جامد جدًا، والمخرج جامد جدًا، والكتابة فظيعة، انتظروا مسلسل ها يعجبكم".

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شخصية ياسمين عبد العزيز في اللي ملوش كبير 

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد كشفت عن شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير"، حيث نشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "غزل اللى ملوش كبير"، لتحصد الصورة إعجاب المئات من متابعيها متغزلين في إطلالاتها وخفة ظلها.

أبطال مسلسل اللي ملوش كبير 

ويضم مسلسل "اللي ملوش كبير" عدد من الأسماء وهم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

كانت ياسمين عبد العزيز، قد قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي حقق نجاحا كبيرا، حيث شاركها البطولة كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.

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