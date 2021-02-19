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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسم عيد الفطر موعد مبدئى لطرح فيلم «الأنس والنمس»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:00 ص
هنيدي
هنيدي
محمد مجدي
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انتهى المخرج شريف عرفة مؤخرًا من أعمال المونتاج الأساسية لفيلمه الجديد "الأنس والنمس"، ليصبح العمل جاهزًا للعرض بشكل شبه كامل.

وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة للعمل قد وضعت توقيتًا مبدئيًا لعرض العمل، بموسم عيد الفطر المبارك، خاصة بعدما أصبح العمل جاهزًا للعرض بشكل كبير، إلا أن ظروف فيروس كورونا وتأثيره على دور السينما هو من سيحدد معاد عرضه بشكل نهائي.

الفيلم بطولة كل من محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعارفه عبدالرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي وسيناريو وحوار شريف عرفة- كريم حسن بشير وقصة وإخراج شريف عرفه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى بين الرعب والكوميديا وهو من انتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو وايه اتش ميديا ويتولى التوزيع الداخلي اتحاد الفنانين للسينما والفيديو أما التوزيع الخارجي لجميع انحاء العالم فهو لشركة ان ستارز ديجيتال.

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