نفوق العشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

نفق 46 على الأقل من الحيتان الطيارة في جنوح جماعي قبالة جزيرة مادورا الإندونيسية.وقالت حاكمة جاوة الشرقية خُفيفة إندار باراوانسا إن حيتان قليلة فقط نجت من الجنوح منذ أمس الخميس وأعيدت إلى البحر.وأضافت: "حاولنا إنقاذها منذ أمس ولكن حجمها الهائل جعل من الصعب إعادتها إلى البحر".ومن غير الواضح سبب الجنوح.