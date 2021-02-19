البابا تواضروس: البابا أثناسيوس الرسولي أول من صنع «الميرون»

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أصل كلمة الميرون المقدس.وقال البابا تواضروس الثاني، في فيديو له عبر صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كلمة الميرون لها أصل في الكتاب المقدس في سفر الخروج الإصحاح الـ 30، ففي العهد القديم أمر الله موسي أن يصنع دهنا مقدسا وهو سر المسحة المقدسة، كما ذكر أيضا في العهد الجديد في رسالة يوحنا الحبيب، مضيفا: ان القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين في تاريخ بطاركة الكنيسة أول من صنع سر الميرون المقدس.وتابع البابا قائلًا: أن البابا الراحل شنودة الثالث، صنع الميرون المقدس 7 مرات في عهده أحدهما كانت في إريتريا وذلك خلال عام 2008.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه هذه المرة تعد الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.