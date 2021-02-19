التحقيقات مع المتهمات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم بحبس ثلاث متهمات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمات.وكشفت التحقيقات أن المتهمات "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، أقروا بإدارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى ٢٠٠٠ جنيه فى الليلة، وذلك عن طريق صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أقروا في اعترافاتهم أنهم يقومون بإتمام المقابلات مع زبائنهم فى الشقة "محل الواقعة" مؤكدين أن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى شقة خشية أن تكون مشبوهة، فيقومون هم بتوفيرها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لضباط مباحث الآداب بالقاهرة تفيد بقيام ٣ سيدات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمات وضبطهن وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.