أصول كوريا الجنوبية المالية في الخارج تسجل أعلى مستوى لها في 2020

أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الأصول المالية للبلاد في الخارج سجلت مستوى مرتفعا جديدا في عام 2020، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة استثمارات الأسهم.وبلغت الأصول المالية لكوريا الجنوبية في الخارج 1.93 تريليون دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، وبزيادة قدرها 236.3 مليار دولار عن عام 2019، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا.وأظهرت البيانات أن صافي الاستثمار الدولي للبلاد وصل إلى 4441 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 59.5 مليار دولار عن العام السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.يشير الموقف إلى الفرق بين الأصول المالية لكوريا الجنوبية في الخارج والأصول المحلية المملوكة للأجانب. وهو بمثابة مقياس للملاءة المالية الخارجية للبلاد.