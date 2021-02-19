إصابات «كورونا» في سويسرا تتجاوز 500 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 546 ألفًا و754 إصابة، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بكورونا، وصل إلى 9876 حالة، واستقر عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفًا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 51 أسبوعًا.