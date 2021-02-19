اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تواصل تلقي أوراق المرشحين

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، اليوم الجمعة، تلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.و تقدم أمس على منصب النقيب 4 مرشحين هم، السيد الإسكندراني، والدكتور ضياء رشوان، وطلعت هاشم فرج،ورفعت رشاد.كما تقدم لمنصب عضو المجلس فوق 15 سنة 6 مرشحين، هم حسين الزناتي، وممدوح الصغير، وهاني عمارة، وهبة باشا، ووجدي رزق، وياسر سليم.كما تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس النقابة تحت 15 سنة، هم 14 مرشحا هم أبو السعود محمد، وأيمن عبد المجيد، وحسام السويفي، وحسين متولي، وطه حسن إبراهيم، وعلاء عمران، وعمر عمار، وعمرو بدر، ومحمد السيد أبو زيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد منير توفيق، ومساعد الليثي، وهيثم بطاح، ووائل السادات.