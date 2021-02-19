«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

يوسف وهبي

أم كلثوم

جورج أبيض

شفيقة القبطية

منيرة المهدية

فريد الأطرش

عبد الوهاب

أنور وجدي

قديمًا كان معظم نجوم زمن الفن الجميل يمتلكون سيارات، وكان بعضهم يمتلك أكثر من سيارة، وفي هذا التقرير ننشر حكايات السيارات مع نجوم الزمن الجميل.كان يوسف وهبي يمتلك أربع سيارات، ويستخدم سائقين له، مع أنه كان يميل إلى قيادة سيارته بنفسه، ومن المعروف أن أول فنان مصري ركب السيارة هو يوسف وهبي، وكان يقود سيارته والممثلات وغيرهم يقفون على ناصيتي شارع عماد الدين يشاهدونه ويحيونه في اتجاهه لمسرح رمسيس.كانت أم كلثوم تملك سيارتين إحداهما موديل 1952، والثانية موديل 1937، وهي تتفاءل بالسيارة الأخيرة تفاؤلًا كبيرًا.ظل جورج أبيض يمتلك حنطورًا حتى عام 1926، حين اشترى أول سيارة في حياته، وكانت هذه السيارة هدية الزفاف إلى زوجته دولت أبيض، ويروي جورج أنه اضطر كثيرًا أثناء رحلات فرقته إلى بلاد الوجه البحري والنيل إلى ركوب الحمير كوسيلة للانتقال بين بلد وأخرى من قرى مصر.كانت لشفيقة القبطية عربة حنطور تتفنن في زخرفتها وكانت لها سائق يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها سائقو عربات أمراء الأسرة المالكة، وقد حدث ذات مرة أن شفيقة كانت تمشي بسيارتها على طريق الجزيرة، وتصادف أن إحدى الأميرات كانت تسير بسيارتها، واسترعى نظرها أناقة سيارة شفيقة فسألت سائقها عن هذه السيارة وكانت تظن أنها سيارة تابعة لإحدى الأسر الأرستقراطية، وكانت دهشتها بالغة حين عرفت أن السيارة تخص شفيقة القبطية، وذهبت الأميرة إلى قصر عابدين تشكو وقاحة شفيقة، وطلبت منعها من ركوب سيارتها واستبدالها بعربة متواضعة.وبالفعل، ذهب مندوب من الحكومة لشفيقة القبطية يرجوها أن تبيع سيارتها وأن تستبدلها بعربة أخرى، لكن شفيقة رفضت حين علمت أن الأميرات يعترضن على ركوبها عربة حنطور مثلهن وأصرت على الرفض وضاعفت من عنايتها بالعربة واستعارت أحد الأغوات من دار أحد الوجهاء، وأركبته بجوار السائق كما يحدث في عربات الأميرات، وكانت مهمة الأغا أن يفتح باب العربة وينحني حتى تنزل سيدته.كانت لمنيرة المهدية عربة حنطور تجرها خيول عربية أصيلة، وكان يجري أمامها سائسان يرتديان الملابس الموشاة بالقصب، ومهمتهما إبعاد الناس عن "عربة الست".كان الفنان فريد الأطرش هو الفنان الوحيد الذي يمتلك خمس سيارات وله جراج خاص يحتفظ بهذه السيارات.كانت لعبد الوهاب سيارتان إحداهما ماركة رينو الرياضية الصغيرة.كما كانت لأنور وجدي ثلاث سيارات مختلفات في الماركة.