4 إجراءات لتقنين أوضاع الموظفين الأقارب بالجهات الحكومية (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف عبر موقعه الرسمي، يوضح أهم ضوابط عمل الموظف العام تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتى تمثل أبرزها فيما يلى:

الحظر: العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة.

التزام الموظف: إخطار السلطة المختصة بتوافر الحظر خلال 15 يوما.

الإجراء: تخيير الموظف فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها.

الحل البديل: نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه إذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره.

