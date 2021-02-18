100 ألف سيارة.. إحصائية رسمية تكشف حجم أسطول مركبات الحكومة

ما يقارب الـ 100 ألف سيارة هو قوام أسطول سيارات الخدمة العامة التي يمتلكها القطاع الحكومي والعام والمحافظات على مستوى الجمهورية بعدد 57.2 ألف سيارة تابعة للوزارات، 25.8 ألف سيارة قطاع عام، 41.5 ألف سيارة محافظات.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن العدد الأكبر من سيارات الحكومة المرخصة حتى منتصف العام الماضي 2020 يقع بمحافظة القاهرة بنحو 15.5 ألف سيارة، يليها الجيزة 5057 سيارة، ثم الشرقية 4.2 ألف سيارة، كفر السيخ 2.6 ألف سيارة.وفيما يخص سيارات القطاع العام، تركز العدد الأكبر بمحافظات القاهرة 10.9 ألف سيارة، الإسكندرية 2043 سيارة، السويس 1575 سيارة، الإسماعيلية 1268 سيارة.واستحوذ محافظة القاهرة على العدد الأكبر من سيارات المحافظات بنحو 4.7 ألف سيارة، البحيرة 3.4 ألف، المنيا 2.6 ألف سيارة.