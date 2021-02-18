إيبارشية هولندا تطلق حلقة جديدة من «كلمة الحياة»

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، اليوم الخميس، الحلقة الأحدث من برنامج "كلمة الحياة" عبر قناتها الرسمية.وناقشت الحلقة الأحدث من برنامج "كلمة الحياة"، موضوع العزم والثبات بالإيمان المسيحي، ضمن سلسلة حلقات البرنامج التي تهدف إلى دعم الأقباط روحيًا.