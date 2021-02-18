«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

العديد من الفنانين لهم إيمان بالخرافات، وفي تحقيق أجرته مجلة الكواكب مع عدد من الفنانين قالت الفنانة مديحة يسري أنها قد تفرط في آخر قرش تملكه، ولكنها أبدًا لا يمكن أن تفرط مطلقًا في قط اسود يرتكز على قاعدة في بهو منزلها.وأضافت مديحة يسري: "ليس في هذا ادعاء أو مبالغة فعلى الرغم من أن تفاؤلي بهذا التمثال بدخل من باب الخرافة، إلا أنني أؤمن بأنه ذو أثر كبير فيما يصيبني من خير أو شر، والفضل للتجربة نفسها".وتابعت: "كنت أحتفظ بتمثال لقط من المرمر الاسود وطالما تعرضت للكثير من الظروف السيئة، فكنت أتخلص منه بغير عناء، ثم حدث أن سقط التمثال من فوق قاعدته عندما حاول الخادم تنظيفه، فانكسر إلى نصفين".وواصلت: "وفي هذا اليوم بالذات كنت أستقل سيارة تاكسي، فاصطدمت بسيارة اخرى، وجرحت جبهتي من شظايا الزجاج المتناثر، وظللت أعالج من جرحي أسبوعين".وأكدت: "وفي اليوم التالي مات ببغاء جميل كنت أعتز به والغريب أن موته كان مفاجئًا فلم يسبق له مقدمات".وفي الأخير قالت: "أيقنت أن للتمثال دخل في هذه البلايا، فطلبت شراء تمثال لقط أسود من البرونز ومن يوم أن احتل مكانه في بيتي لم يصبني أي سوء ولله الحمد".