السعودية تدشن مركز لقاحات كورونا بمكة لعلاج المواطنين والمقيمين

دشنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، مركز لقاحات كورونا بمكة المكرمة ضمن جهود المملكة لمجابهة كورونا.وأوضح مدير الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن مطير أن المركز مجهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين.وأوضح بن مطير أن اللقاح سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقًا لطلب اللقاح عبر تطبيق "صحتي" مشيرا إلى أنهم يعملون على تفعيل 5 مقارّ أخرى لمنح اللقاح بمكة المكرمة ثم التوسع حتى الوصول إلى 11 مقرًا بمكة المكرمة.وأفاد المسئول ذاته بأنه جرى البدء في التشغيل التدريجي بمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى بطاقة استيعابية تكفي لأكثر من 5000 شخص.