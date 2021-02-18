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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غريفيث: حل الأزمة اليمنية يكون عبر مسار داخلي تدعمه الأمم المتحدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:50 م
مارتن ‏غريفيث،
مارتن ‏غريفيث،
محمد عمر
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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن ‏غريفيث، الخميس، أنهم يشجعون العودة إلى الحوار السياسي بين اليمنيين.

جاء ذلك في كلمة ل‏غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخما دوليا ورغبة في حل الأزمة اليمنية، معربا عن ترحيبه بالجهود الأمريكية لحل الأزمة.

وأضاف ‏غريفيث: "من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية، والطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة".

وشدد ‏غريفيث على أن الأولوية للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية، ‏مشيرا إلى أن المدنيين يعانون كثيرا في مدينتي الحديدة وتعز.

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