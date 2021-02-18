غريفيث: حل الأزمة اليمنية يكون عبر مسار داخلي تدعمه الأمم المتحدة
الخميس 18/فبراير/2021 - 05:50 م
محمد عمرطباعة
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، أنهم يشجعون العودة إلى الحوار السياسي بين اليمنيين.
جاء ذلك في كلمة لغريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخما دوليا ورغبة في حل الأزمة اليمنية، معربا عن ترحيبه بالجهود الأمريكية لحل الأزمة.
وأضاف غريفيث: "من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية، والطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة".
وشدد غريفيث على أن الأولوية للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المدنيين يعانون كثيرا في مدينتي الحديدة وتعز.
جاء ذلك في كلمة لغريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخما دوليا ورغبة في حل الأزمة اليمنية، معربا عن ترحيبه بالجهود الأمريكية لحل الأزمة.
وأضاف غريفيث: "من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية، والطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة".
وشدد غريفيث على أن الأولوية للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المدنيين يعانون كثيرا في مدينتي الحديدة وتعز.