غريفيث: حل الأزمة اليمنية يكون عبر مسار داخلي تدعمه الأمم المتحدة

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن ‏غريفيث، الخميس، أنهم يشجعون العودة إلى الحوار السياسي بين اليمنيين.جاء ذلك في كلمة ل‏غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن.وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخما دوليا ورغبة في حل الأزمة اليمنية، معربا عن ترحيبه بالجهود الأمريكية لحل الأزمة.وأضاف ‏غريفيث: "من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية، والطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة".وشدد ‏غريفيث على أن الأولوية للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية، ‏مشيرا إلى أن المدنيين يعانون كثيرا في مدينتي الحديدة وتعز.