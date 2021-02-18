في ظل الطقس السيئ.. نصائح طبية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

تمر مصر في هذه الأيام بطقس بارد مليء بالأتربة، مما يعتبر أمرًا مرهقًا لمرضى حساسية الصدر وحساسية الأنف ومرضى الجيوب الأنفية.الدكتور محمد عبده أستاذ الأنف والأذن والحنجرة يؤكد فى تصريحات للدستور، على عدد من النصائح يجب أن يتبعها مريض حساسية الأنف، وكذلك نصائح لمريض الجوب الأنفية.يؤكد أستاذ الأنف والاذن والحنجرة أن مرض حساسية الأنف يختلف عن مرض الجيوب الأنفية، وينصح مرضى الحساسية باتباع تلك الإجرءات أثناء الطقس السيئ ومنها البقاء فى الممنزل طالما ليس من الضرورى الخروج، وفى حالة الاضطرار للخروج يجب البقاء فى الأماكن البعيدة عن النوافذ.ارتداء الكمامةكما ينصح بضرورة ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية مع إحكام إغلاق منافذ المنزل حتى تزول العاصفة.البخاخةالالتزام بالبخاخة التى تحتوى على الكورتيزون وأقراص يكتبها الطبيب لمعالجة الأعراض فى هذه الأوقات.تجنب الحيونات والملابس الصوفيةكما أكد ضرورة عدم مخالطة الحيونات الأليفة، وكذلك عدم ارتداء الشالات الصوفية أو الكوفية الصوف لكون الأتربة تتعلق بها.النظافة الشخصيةكما أكد ضرورة النظافة الشخصية وغسل ملايات السرير وتغيرها باستمرار، وكذلك أغطية المسند بشكل يومى تقريبًا.مرضى الجيوب الأنفيةويؤكد الدكتور محمد عبده أن التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن نوع من أنواع الالتهابات التي قد تصيب الجيوب الأنفية نتيجة إصابة القنوات التنفسية المحيطة بالأنف بالتهاب أو احتقان أو تورم ما.ويعطى عددًا من الإرشادات لمواجهة الطقس السيئ بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية.ومن تلك النصائح تجنب التعامل مع مرضى البرد والإنفلونزا والابتعاد عن النوافذ المفتوحة مع التأكيد على إغلاق المنافذ فى المنزل، وكذلك تجنب الخروج إلا للضرورة.استعمال الأدوية اللازمة والتى تصرف بأمر الطبيب، وكذلك تناول المشروبات الدافئة فى حال النزول لا بد من ارتداء الكمامة، وأكد ضرورة تجنب الكافيين والروائح النفاذة.