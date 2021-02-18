خفيفة ومتوسطة.. خريطة الأمطار فى المحافظات

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ، بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، اليوم الخميس، بينما تسقط أمطار أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة.كما كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية، بعد غد السبت، مع انخفاض درجات الحرارة في عدة محافظات.يأتى ذلك فيما تابعت كل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية كأولوية أولى، وتخصيص غرف عمليات مركزية ومراكز للطوارئ تابعة لها تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكل قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.