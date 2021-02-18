عمرو بدر وحسين الزناتي يتقدمان بأوراق ترشحهما في انتخابات الصحفيين

تقدم كلا من عمرو بدر، وحسين الزناتي، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحهما منذ قليل، لعضوية مجلس النقابة لدورة أخرى في الانتخابات المقررة مارس المقبل.وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة