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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التايمز: 5000 من مواطني هونج كونج تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:29 م
هونج كونج
هونج كونج
وكالات
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ذكرت صحيفة التايمز أن نحو 5000 من مواطني هونج كونج تقدموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة بها بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهد الطريق لمنح الجنسية للفارين من حملة التضييق التي تمارسها الصين في المستعمرة البريطانية السابقة.

وعدّلت بريطانيا قواعد التأشيرات بما يتيح أمام الملايين من سكان هونج كونج فرصة الاستقرار فيها، وذلك بعد أن سنّت بكين قانونا أمنيا جديدا يقول نشطاء إنه سيقضي على الحريات التي تتمتع بها المنطقة بموجب اتفاق عودتها لحكم الصين في عام 1997.

وتتيح القواعد لسكان هونج كونج من حملة جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي العيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية.

وأحجمت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على المعلومات.

وقالت متحدثة إن البيانات ستُعلن خلال الشهور المقبلة.

وتتجادل بريطانيا والصين منذ شهور حول ما تقول لندن وواشنطن إنه محاولة لإسكات المعارضة في هونج كونج بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عامي 2019 و2020.

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