مساعد الليثي يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

أعلن الصحفي مساعد الليثي، تقدمه اليوم الخميس بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.وقال الليثي إن برنامجه الانتخابي يركز على دفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي وتعيين زملاء جدد ومضاعفة أجور الصحفيين.وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.