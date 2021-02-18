حبس عصابة «تصنيع الاستروكس» بالقاهرة وجهود لضبط زعيمها الهارب

أمرت النياب العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لتصنيع مخدر الأستروكس بمدينة نصروتحويل عدد من الشقق إلى مصانع للمخدرا، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير عن الصحيفة الجنائية للمتهمين.وكانت أجهزة الأمن ضبطت سيارة بداخلها بندقية خرطوش وطلقات بمنطقة مدينة السلام وهروب قائدها، "زعيم عصابة لتصنيع مخدر الأستروكس"، ويتخذ من 5 شقق بمدينة نصر مصنعا للمخدرات، وتم ضبط أعضاء التشكيل الخمسة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب.