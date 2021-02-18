دعوات لتطعيم ميركل وشتاينماير ضد كورونا لدعم ثقة المواطنين

اقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع من أجل تعزيز ثقة المواطنين في التطعيمات.وقال ميشائل تويرير لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "من المؤكد أنها ستكون إشارة قوية، إذا تم تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير قريبا علنا، سيسهم ذلك في بناء الثقة".وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان تصدى للشكوك حول لقاح شركة آسترازينيكا، وقال أمس الأربعاء بالعاصمة برلين: "هو لقاح آمن وفعال ومصرح به ويوفر حماية"، مؤكدا أن ذلك يسري بالنسبة للقاحات التي تم التصريح بها حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي.