«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

العاشق لبلده حتى النخاع

منير والمعجبين

قرر الانسحاب من مسرحية بسبب خروج نجاح الموجي عن النص

غنى أمام الرئيس بلا كرافت

دعم الكثير من المطربين

أول مطرب عربي تدعوه جامعة جورج تاون للغناء

قال الفنان الكبير محمد منير في تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق لاختياره ممثلًا لمصر، لإحياء 4 حفلات في فلسطين ضمن جولة غنائية مع عدد من نجوم العالم وأنه سيكون بمثابة مندوب للسلام على غرار ونهج الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأن الاستعدادات تجري لإحياء حفلة في فلسطين، مشيرًا إلى أنها تتضمن جولات غنائية في القدس، حيفا، رام الله ويتم إنهاء الجولة في غزة، وأنه سيكون بذلك أول مغني عربي مصري عالمي يُحيي مثل هذا الحفل هناك، مؤكدًا أنه يشارك مع عدد من النجوم العالميين في هذه الجولة الغنائية منهم المطرب المصري الأصل الألماني الجنسية عادل الطويل، وهوبر فونجويزر من النمسا، وتويزلر من فرقة البوب مارلي، وفرقة محمد منير بقيادة شريف نور، لافتًا أنهم حاليًا في مرحلة الإعداد للجولة الغناية، والسؤال الذي يطرحه البعض على أنفسهم.. هل يزور إسرائيل قريبًا بالفعل؟!.هناك العديد من المواقف التي تثبت أن منير يتمتع بروح أصيلة متجددة، مواقف تؤكد أنه يتخذ قراره بناء على الموقف، فهو متراس متين لا ينثني خلف تربح ولا يندس خلف رؤية لا تمثله، منير الذي تكون من طمي النيل ومشى النيل في روحه وتمدد في شرايينه وضخ حب البلد والوطن في عروقه، هو نفسه الذي تعود أن يقف مثل حائط صلد لا يلين، وفي كل مرة يثبت أنه ابن المعدن الاصيل، وأن تكوينه الطيني يصرخ باسم بلده في كل المحافل، منير الذي خرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة " ON" الفضائية أوضح أنه لا يزال يدرس مشروع جولته الغنائية في فلسطين، ولم يحسم قراره بشأنها قائلًا:" أنا راجل فنان بدي رسالة مهمة وكمان الفن مالوش وطن".وأن كان البعض قد ربط بين أغنياته وبين توهم فكرة أنه قد يزور اسرائيل فهو عبر عن حاله كانسان وكمطرب يغني للجميع، "لا يهمني اسمك...لا يهمني عنوانك...لا يهمني لونك...ولا ولادك ومكانك، يهمني الانسان ولو ما لوش عنوان، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته...حدوته مصرية".منير ليس صبيًا أهوج وهناك العديد من المواقف التي أثبتت أن تفكيره كان أكبر من الجميع وأن له عقل حكيم عاش آلاف السنين، فحين انتقل إلى القاهرة بصحبة شقيقه فاروق منير غنى الكثير من الأغنيات مع الملحن والمطرب النوبي أحمد منيب وفرقة هاني شنودة وفرقة يحيي خليل، وانطلق منير في ساحة الغناء المصري ليصبح واحدًا من المتسيدين لهذا المجال، وحين ترك منيب ليبدأ التمرد حتى على لونه الذي أصبح سمة له في ذلك الوقت، كان الامر عبارة عن مغامرة غير مأمونة العواقب، لكن منير كان يفكر في المطرب الذي يعيش وليس المطرب الذي يتربح ويموت، ونجح منير وبقوة، وفي كل تعاون فني كان منير ينتقل من خانة إلى خانة ويثبت للجميع أنه يليق بكل الألوان والفنون، وهو الذي عبر مدار عمره كان له الكثيرمن المواقف التي تثبت أنه له سمت مصري أصيل..يحكي منير عن عشقه لمصر فيقول:" أنا عاشق للسفر والترحال، ولقد علمتني كثرة السفر معنى الاشتياق والحنين لمصر، والذي من الصعب أن تشعر به وأنت تعيش هنا، وتعلمت على المستوى الفني أن الموسيقى تتجدد صياغتها كل يوم ولكن وجدانها لا يختلف، وأحسست بأن هناك هوة شاسعة بين ما نقدمه هنا وما يحدث في الخارج.بالطبع لمنير الكثير من المعجبين في العالم العربي، والكثير منهم يراسلونه منذ القدم وقبل حتى ظهور السوشيال ميديا، وهؤلاء كان منير يهتم بهم يقول في حوار نشر عام 1990:" يصلني يوميا ما بين 25 إلى 30 خطاب من معجبين في جميع أنحاء العالم العربي، أهتم بقرائتها والرد عليها بنفسي في حدود المستطاع، واقرأ الكثير من الكتب أيضًا.اشترك محمد منير في تقديم مسرحية "ملك الشحاتين" مع نجاح الموجي وإسعاد يونس، وفوجئ بخروج نجاح الموجي عن النص، فقرر الانسحاب حماية لاسمه وتاريخه يقول منير: "كنت أتعذب كل ليلة وأنا أجبر على سماع الألفاظ غير اللائقة من الزملاء وهددت أكثر من مرة بالانسحاب من فوق خشبة المسرح اإذا استمر الزملاء في ترديد ألفاظهم وكلن دون جدوى.محمد منير هو المطرب الوحيد الذي غنى أمام رئيس الجمهورية بلا ملابس رسمية، ولم تظهر له صورة واحدة ببدلة وكرافت، وكان هذا الرفض هو سر استمراره وبقاؤه رغم انسحاب معظم أبناء جيله امام موجات التغيير في أذواق المستمعين.دعم محمد منير الكثير من المطربين، وحين خرج شعبان عبد الرحيم كان الكل يكيلون له الاتهامات أما محمد منير فقال:" عندما غنى عدوية "السد الدح امبو" أدهشنا وبعده كتكوت الامير ثم حسن الأسمر، وكان عدم استمرارهم ناتج عن عدم حملهم مواصفات الثبات، وربما لو استمروا لفقدوا قدرتهم على إثارة دهشتنا، وهي أفضل مزاياهم، وحين غنى عبد العزيز محمود يا شبشب الهنا، الم يكن هذا غريبًا، نحن بحاجة إلى الأشكال الفنية المدهشة، وشعبان عبد الرحيم لم يقدم لنا مخدرات، فالفن حالة انعاش وكل منا له من يستوعبه فلماذا نرفض فنا استوعبه الكثيرون.في عام 1999 دعت جامعة جورج تاون بواشنطن المطرب محمد منير للغناء فيها، وكانت هذه هي أول دعوة يتلقاها مطرب عربي للغناء في هذه الجامعة، وعن هذا الأمر قال منير:" سأكون أول مطرب عربي تدعوه هذه الجامعة لإحياء حفل فيها، وهذا شرف لي ولبلدي مصر، وسافر محمد منير إلى جامعة جورج تاون وغنى فيها العديد من اغانيه النوبية، وتنوع جمهوره بين مصريين وأمريكيين استهواهم هذا اللون من الغناء، وترك انطباعا طيبا في نفوس من سمعوه، كما أحيا منير حفلا مجانيًا في الليلة التالية لحفله في جامعة جورج تاون لمحبيه وبالمجان.