البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية دون حضور شعبي.وبثت القنوات الفضائية القبطية، والمركز الإعلامي للكنيسة، فعاليات العظة الأسبوعية لقداسته، والتي خصصها خلال الشهر الجاري عن الأسرة المسيحية.