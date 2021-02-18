دراسة: كورونا لا ينتقل عن طريق الرضاعة

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات المرضعات المصابات بفيروس كورونا لا ينقلن المرض إلى أطفالهن، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وقام الباحثون بتحليل العشرات من عينات حليب الثدي ووجدوا أن لا شيء يحتوي على أي أجزاء من المادة الوراثية الفيروسية.ومع ذلك، وجدوا أن الأطفال يتلقون بالفعل أجسامًا مضادة "تنتقل عن طريق الحليب" يمكنها تحييد فيروس كورونا.ويقول الفريق، من المركز الطبي بجامعة روتشستر في نيويورك، إن النتائج تقدم دليلًا على سبب عدم فصل النساء المصابات بـ COVID-19 عن أطفالهن حديثي الولادة.ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن "الثدي هو الأفضل" عندما يتعلق الأمر بإطعام الأطفال حديثي الولادة، فهو كفيل لحماية الرضع من الفيروسات.ودرس الباحثون 37 عينة من حليب الثدي قدمتها 18 امرأة تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلثي العينات احتوت على جسمين مضادين خاصين بفيروس كورونا.