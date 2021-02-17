الطيران المدني بالإمارات ترفع الحظر عن الطائرة البوينج 737 ماكس

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس، وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد.ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة سيف السويدي قوله "تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس، وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء".