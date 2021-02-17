كيف يتم حساب ضرائب الشقق المفروشة؟

يلجأ العديد من أصحاب الشقق غير المستغلة إلى إدارتها كمشاريع استثمارية تدر دخلا شهريا عليهم، من خلال تأجيرها بنظام المفروش، باعتبار أنه يحقق عائدا أعلى من نظام الإيجار الجديد، بينما يغفل الكثير منهم الضرائب المقررة على تلك الوحدات، وهل تختلف كثيرا عن الضريبية المقررة على الشقة المستغلة للسكن الشخصي؟."الدستور" تجيب على هذا السؤال في السطور التالية، من واقع قانون الضريبة العقارية الحالي.يقضي القانون بإعفاء الوحدات المفروشة من الضريبة في حال قلت قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه، إما إذا ذادت عن تلك القيمة، فيخضع ما يزيد عنها للضريبية وفقا للأحكام الضريبية المقررة في قانون الضريبة على الدخل.هذا ونص القانون على استنزال الضريبة العقارية التي سدها الممول من ضريبة الدخل حال كانت اقل من ضريبة الدخل.