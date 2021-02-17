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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الطاقة السعودية: على منتجي النفط الاستمرار في توخي أعلى درجات الحذر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:54 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وكالات
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء، إن من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19 وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام لكن يجب أن أحذر مجددا من التراخي، هناك لكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وأضاف "أقول لمن يحاولون توقع خطوة أوبك+ المقبلة لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به".

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