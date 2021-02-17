مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران السبت المقبل

أعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مدير عام المنظمة سيزور طهران السبت القادم، قبل بضعة أيام من دخول تعليق طهران عمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية في منشأتها حيز التنفيذ.وكتب ممثل إيران كاظم غريب آبادي في تغريدة أن المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي "سيزور طهران السبت لإجراء محادثات تقنية مع منظمة الطاقة الذرية حول مواصلة التعاون على ضوء الترتيبات الجديدة".