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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:45 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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حولت مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الواضح لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء، رغم المشتريات الاستباقية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من التعاملات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

و هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2381 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 14074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4379 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3403 نقطة.

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