صادرات سنغافورة ترتفع فى يناير فى أحدث علامة على التعافي

أعلنت سنغافورة، اليوم الأربعاء، عن أن صادرتها زادت بنسبة 12.8% على أساس سنوي و7 % على أساس شهري في يناير، وهي أحدث إشارة على أن اقتصادها يتعافى من الخسائر الكبيرة التي لحقت به من جراء إغلاقات فيروس كورونا.وأشارت البيانات التي أعلنتها وكالة "إنتربرايز سنغافورة" الحكومية إلى أن الزيادة هي نتيجة لزيادة الطلب على الإلكترونيات والبيتروكيماويات في آسيا، لتضفى توازنًا على التراجعات الصغيرة في الصادرات إلى الأسواق الغربية.وقالت الوكالة: "أكبر المساهمين هم كوريا الجنوبية (49.7 % ) وتايلاند (51.5 %) وهونج كونج (42.7 %)".تعتمد سنغافورة بشدة على الاستثمار الأجنبي والتجارة والسفر، ويقدر البنك الدولي أن عام 2019 جعل نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي في سنغافورة تبلغ نحو 300 بالمائة.