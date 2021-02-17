غدًا.. محادثات بين القوى الأوروبية ووزير الخارجية الأميركي حول إيران

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاربعاء، عن محادثات بين القوى الأوروبية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حول إيران والاتفاق النووي غدًا الخميس.وكان قد أعلن بلينكن، أن الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن" مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها أي مشاركة مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن.وأضاف بلينكن لراديو "ناشيونال بابلك" إن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن. لا تزال إيران بعيدة عن الامتثال للاتفاق، لذلك علينا أن نرى ما ستفعله".وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تحرك لاستئناف الدبلوماسية المباشرة، أشار بلينكن إلى الموقف العلني للرئيس الأميركي بايدن بأنه إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، فستفعل الولايات المتحدة ذلك أيضًا.وأضاف: "الرئيس كان واضحا جدا وقالها مرارا وتكرارا بشأن موقفنا. وسنرى رد فعل إيران على ذلك، إن وجد".